Alphabet: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 134,31 EUR

Die Alphabet-Aktie wird von Analysten als aktuell unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 134,31 EUR und würde somit eine Rendite von +11,84% ermöglichen.

• Alphabet legt am Finanzmarkt um +1,37% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt mit 4,39 bestehen

• 82,35% der Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf

Alphabet konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,37% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine leichte Abwärtsentwicklung um -0,05%. Der Markt zeigt sich momentan relativ neutral gestimmt.

Dennoch sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial der Aktie bei einem Wert von 134,31 EUR liegen würde. Die Einschätzung teilen zwar nicht alle Experten aufgrund des aktuellen neutralen Trends. Dennoch empfehlen insgesamt 82,35% aller...