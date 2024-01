Alphabet Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Alphabet-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Von insgesamt 9 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfielen 9 auf "Gut", 0 auf "Neutral" und 0 auf "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 125,57 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,1 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt wird die Alphabet-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 49,31 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,18 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Demnach erhält die Alphabet-Aktie für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphabet-Aktie verläuft derzeit bei 122,59 USD, was eine positive Entwicklung von +11,46 Prozent gegenüber dem Aktienkurs von 136,64 USD bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 134,89 USD, was einem Abstand von +1,3 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse somit als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet. Aufgrund dessen erhält die Alphabet-Aktie ein insgesamt "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alphabet-Analyse vom 30.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...