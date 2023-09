Alphabet-Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 136,92 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Alphabet-Aktie an Wert verloren und eine negative Kursentwicklung von -0,45% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Minus von insgesamt -0,53%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist neutral.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt nach Einschätzung der Bankanalysten bei 136,92 EUR. Sollten diese mit ihrer Prognose Recht behalten, öffnet dies Investoren ein Potenzial von +8,67%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des jüngsten neutralen Trends in der Kursentwicklung.

29 Analysten sehen die Alphabet-Aktie als starkes Kaufsignal und weitere 13 bewerten sie immerhin positiv als „Kauf“. Neutrale Bewertungen (“halten”) haben neun Experten abgegeben. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beträgt demnach +82,35%.

Bemerkenswert ist...