Alphabet: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 122,06 EUR

Die gestrige Entwicklung von Alphabet am Finanzmarkt zeigt ein Plus von +0,19%. Trotzdem hat die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um -0,52% verloren. Das Gesamtbild ist also neutral.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Alphabet bei 122,06 EUR – eine Steigerung von +5,97% im Vergleich zum aktuellen Wert der Aktie. Diese Einschätzung teilen aktuell 31 Analysten und sehen die Aktie als starken Kauf an. Weitere 14 Experten sind zwar optimistisch gestimmt aber nicht euphorisch und setzen weiterhin auf einen Kauf.

Nur wenige Experten haben sich mit einer Bewertung “halten” positioniert (4). Entsprechend bleibt der Anteil positiver Einschätzungen hoch – nämlich bei +91,84%.

Zusätzlich bekräftigt wird diese positive Meinung durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das...