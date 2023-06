Alphabet: Aktie laut Analysten stark unterbewertet - Kursziel bei 120,31 EUR

Die Alphabet-Aktie ist derzeit nach Auffassung von Experten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten beträgt 120,31 EUR, was einem Potenzial von +6,62% gegenüber dem aktuellen Wert entspricht.

• Am 21.06.2023 legte die Alphabet-Aktie um +0,08% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating beläuft sich auf 4,55

Gestern stieg die Alphabet-Aktie an der Börse um +0,08%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte die Aktie allerdings einen leichten Rückgang von -0,38%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ neutral gestimmt ist.

Obwohl dies eine Überraschung für einige Analysten darstellen mag, sind sie sich einig in ihrer Einschätzung zur Unterbewertung des Unternehmens und sehen einen positiven Trend.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung liegt das durchschnittliche Kursziel bei 120,31 EUR. Wird...