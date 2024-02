Alphabet Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alphabet-Aktie beträgt aktuell 67, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,63 keine überkauften oder überverkauften Signale. Die Analyse ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die Alphabet-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) herangezogen, um die Entwicklung der Alphabet-Aktie zu bewerten. Der GD200 liegt bei 131,6 USD, während der Aktienkurs (141,12 USD) um +7,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 141,7 USD, was einer Abweichung von -0,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Alphabet-Aktie liegt bei 136,5 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, da dies eine mögliche Abnahme um -3,27 Prozent vom letzten Schlusskurs (141,12 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

