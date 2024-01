Alphabet Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt ein positives Bild für die Alphabet-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten bewerten die Alphabet-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 9 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, jedoch ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursprognose ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Anleger haben die Alphabet-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Alphabet-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Alphabet-Aktie basierend auf der Stimmung der Anleger, der Analystenbewertung und dem RSI.

