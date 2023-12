Alphabet Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Alphabet betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 49,31 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Alphabet derzeit bei 122,59 USD. Der Aktienkurs selbst schloss bei 136,64 USD, was einen Abstand von +11,46 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv über Alphabet berichtet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde die Aktie mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Alphabet-Aktie aufgrund des RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Diskussionsniveaus als positiv bewertet.

