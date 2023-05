Alphabet: Die Aktie hat ein Kursziel von 119,57 EUR

Nach Einschätzung der Analysten ist die Alphabet-Aktie momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +9,96% über dem aktuellen Kurs.

• Am 15.05.2023 wird eine positive Entwicklung von +0,42% erwartet

• Das mittelfristige Kursziel für Alphabet beträgt 119,57 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,54 stabil

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Alphabet-Aktie einen Anstieg um +0,42%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie sich damit um insgesamt +9,92% verbessern. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig: das mittelfristige Kursziel für Alphabet liegt bei 119,57 EUR. Sollte diese Schätzung eintreffen, ergibt sich für Investoren aktuell ein Potenzial von +9,96%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung der Aktie.

