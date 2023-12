Alphabet Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Alphabet-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 122,59 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 136,64 USD und weist somit einen Abstand von +11,46 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität deuten darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat stärker beachtet als üblich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Alphabet-Aktie derzeit überwiegend als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -8,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und Analystenmeinungen.

