Alphabet-Aktie: Wird die Bodenbildung gelingen?

Schon seit Monaten zeigen sich immer wieder neue Abwärtsstrecken. Doch inzwischen ist der Preisbereich von etwa 85 USD bereits zum wiederholten Mal bestätigt worden. Die Bullen der Alphabet-Aktie schaffen es innerhalb der letzten Handelstage eine Stabilisierung zu vollbringen. Jetzt ist es wichtig, dass die Kurse weiter zur Oberseite Richtung der glatten und deswegen auch psychologisch interessanten 100er-Marke getrieben werden. Die Trend-Indikation zeigt unterdessen weiterhin einen intakten Bärenmarkt an.

Um diesen in einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu drehen, benötigt es noch einiges an Zeit. Zunächst muss die angesprochene Unterstützung von 85,00 USD halten. Im weiteren Verlauf ist es nötig, die 100er-Marke nicht nur anzulaufen, sondern auch zu übersteigen. Dieser Kraftakt wird sicher einige Wochen und Monate dauern. Ist es aber geschafft, so kann sich durchaus eine Erholungsphase bis zum Allzeithoch von rund 150 USD einstellen. Vom aktuellen Kurs der Alphabet-Aktie ist das immerhin eine Chance von mehr als 60%.

Die Bären sind am Ruder!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Alphabet-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt. Oft halten Trends doch länger an, als Anleger zunächst glauben.

