Alphabet Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Alphabet-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 131,4 USD gehandelt, was einer Entfernung von -1,15 Prozent vom GD200 (132,93 USD) entspricht. Von charttechnischer Seite wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 142,3 USD. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -7,66 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Alphabet-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen waren vermehrt negative Kommentare über Alphabet in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer deutlichen Verschlechterung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Dieser Rückgang der Aufmerksamkeit und die abnehmende Diskussion über das Unternehmen haben zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 73,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alphabet überkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Langfristig gesehen wird die Alphabet-Aktie von Analysten mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Insgesamt gibt es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Alphabet vor, und das Kursziel wird auf 136,5 USD festgelegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" und einer Performance von 3,88 Prozent. Das Gesamtrating der Analysteneinschätzung vonseiten der Redaktion ist demnach "Gut".

Alphabet kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...