Alphabet-Aktie: Wette auf den Quartalsbericht!

Es ist wieder drei Monate her, dass Alphabet seinen Aktionären einen aktuellen Blick in seine Bücher gewährt hat. Am 25.04. steht für das in Mountain View sitzende Unternehmen der Geschäftsbericht zum 1. Quartal an. Wird Alphabet seine Umsatz- und Gewinnprognosen halten oder gar übertreffen können? Wie wird der Aktienkurs voraussichtlich auf die Bilanz reagieren?

Die Veröffentlichung des neuen Zahlenwerks der Alphabet-Aktie steht ins Haus: In 30 Tagen will das an der Börse mit 1.354,00 Milliarden USD bewertete Unternehmen den Quartalsbericht vorlegen. Bei Anlegern und Analysten steigt somit die Spannung. Laut Marketscreener-Daten sind sich die Experten im Mittel einig, dass für das 1. Vierteljahr ein leichten Umsatzplus zu erwarten ist. Konkret soll der Umsatz im Vorjahresvergleich um 1,20 Prozent auf 68,83 Milliarden USD...