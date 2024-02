Alphabet Aktie: Was macht der Markt?

Alphabet: Anleger-Stimmung "Gut", aber Analysten sehen Kursziel bei 136,5 USD

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen eine positive Stimmung gegenüber Alphabet gezeigt, so die Auswertung der Kommentare in sozialen Medien. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,54 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt einen Wert von 51,66, ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität für Alphabet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ist hingegen positiv, mit 3 guten Bewertungen und keinem Neutral oder Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 136,5 USD, was eine zukünftige Performance von -2,86 Prozent prognostiziert. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, während die Gesamteinschätzung der Analysten von der Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

Alphabet kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

