Alphabet Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analystenbewertung der Alphabet-Aktie zeigt derzeit ein "Gut"-Rating. In den letzten zwölf Monaten wurden 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat sind keine Analystenupdates verfügbar. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 125,57 USD, was einem Abwärtspotential von -8,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphabet bei 122,59 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs ging mit 136,64 USD aus dem Handel und liegt damit um +11,46 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 134,89 USD ergibt sich eine Differenz von +1,3 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund basierend auf den beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alphabet liegt bei 49,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 40,18 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit wird Alphabet insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Alphabet in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Alphabet kaufen, halten oder verkaufen?

