Alphabet Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Alphabet-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten eine Bewertung von "Gut". Es liegen insgesamt 3 positive Bewertungen vor, während keine neutralen oder negativen Bewertungen verzeichnet wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Alphabet-Aktie liegt bei 136,5 USD, was eine prognostizierte Performance von -2,86 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 140,52 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Alphabet-Aktie wird der 7-Tage-RSI mit 68,54 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Alphabet-Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Alphabet-Aktie. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Kommentaren und Äußerungen der Anleger angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alphabet-Aktie um +6,92 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

