Alphabet Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Alphabet-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs mit 140,52 USD um -0,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alphabet liegt bei 68,54, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird der RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut". Somit lässt sich festhalten, dass die Alphabet-Aktie aus Sicht der Anlegerstimmung als positiv einzustufen ist.

