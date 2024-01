Alphabet Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Alphabet wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 49,31 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,18 ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" zu bewerten ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Alphabet liegt bei 122,59 USD, während der Aktienkurs bei 136,64 USD liegt. Dies ergibt eine Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) einen Wert von 134,89 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde die Stimmung der Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Alphabet-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 9 positiven Bewertungen und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein mögliches Abwärtspotenzial von -8,1 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht.

Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

