Alphabet-Aktie: Stehlen kleine Werte die Show?

Kleinanleger investieren in kleinere Tech-Firmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, um von den wachsenden Investitionen in diesem Bereich zu profitieren. Das KI-Softwareunternehmen C3.ai verzeichnete täglich 31,4 Millionen Dollar an Privatanlegerzuflüssen und war der fünftaktivste Wert auf der Fidelity-Plattform. Die Kleinanleger fokussieren sich auf Small-Cap-Unternehmen, weil diese einen größeren Teil ihres Geschäfts auf KI ausrichten als größere Konkurrenten. Der CEO von Tuttle Capital Management sagte, er habe vor kurzem die Aktien von C3.ai geshortet, will aber jetzt auf die Long-Seite wechseln.

Google-Eigentümer Alphabet Inc. hat angekündigt, einen Chatbot-Service namens Bard sowie weitere künstliche Intelligenz für seine Suchmaschine und für Entwickler einzuführen. Microsoft wird durch seine enge Partnerschaft mit OpenAI und seiner Azure-Kapazität im Bereich Computing und Daten im KI-Rennen stark sein. Die Aktien von Baidu Inc. stiegen fast 15% nach der Ankündigung, dass sie die internen Tests des Projekts “Ernie Bot”, einem ähnlichen Projekt wie ChatGPT, im März abschließen werden.

UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktien von 110 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Der Analyst Lloyd Walmsley begründet die höhere Schätzung für den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow mit einer sinkenden Mitarbeiterzahl und niedrigeren Abschreibungen. Bernstein Research hat das Kursziel ebenfalls angehoben und die Einstufung auf “Outperform” belassen, da sich Alphabet als Unternehmen für künstliche Intelligenz (AI) versteht und den Fokus auf Kostensenkung legt.

