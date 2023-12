Alphabet Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Alphabet-Aktie wird derzeit von Analysten mit einem "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"- Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 125,57 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem positiven Sentiment und Buzz führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In den vergangenen zwei Wochen wurden private Nutzer in sozialen Medien besonders positiv gegenüber Alphabet bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Alphabet-Aktie die 200-Tage-Linie (GD200) bei 122,59 USD übersteigt und damit ein "Gut"-Rating erhält. Der Aktienkurs liegt mit 136,64 USD 11,46 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie jedoch nur um 1,3 Prozent über diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung auf der Basis dieser beiden Zeiträume.

