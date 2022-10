Alphabet-Aktie: Müssen Anleger sich Sorgen machen?

Auch wenn Alphabet mittlerweile aus einer unübersichtlichen Menge an Unternehmen und Projekten besteht, so bleibt die Suchmaschine Google nach wie vor der hauptsächliche Umsatzbringer. Umso größer ist da die Aufmerksamkeit, wenn eben dieses Geschäftsmodell von der Konkurrenz herausgefordert wird. In letzter Zeit macht vor allem die Suchmaschine Neeva von sich reden, die von ehemaligen Google-Mitarbeitern ins Leben gerufen wurde. Die… Hier weiterlesen