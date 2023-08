Alphabet Aktie: Das Kurspotenzial beträgt +15,24%

Die Alphabet Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 134,89 EUR und damit um +15,24% über dem aktuellen Kurs.

• Am 18.08.2023 hat die Alphabet Aktie eine negative Performance von -1,89% aufgewiesen.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,39.

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Alphabet Aktie insgesamt -2,95%. Trotz dieser Entwicklung halten jedoch immer noch viele Analysten an einer positiven Bewertung fest. So sehen derzeit 29 Experten die Möglichkeit eines Kaufs der Aktie.

13 weitere Analysten bewerten die Alphabet ebenfalls optimistisch mit einem “Kauf”-Rating und neun weitere ordnen sie als “Halten” ein. Insgesamt sind also +82,35% aller Marktexperten mindestens noch optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt...