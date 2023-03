Alphabet Aktie: Kein Ende in Sicht für schlechte Nachrichten!

Im vergangenen Jahr brachte die Alphabet-Aktie leider keine Rendite für ihre Anleger. Im Aktiensektor “Communication Services” befindet sich Alphabet jedoch immer noch 3.07 Prozent über dem Durchschnitt, was ein positives Signal darstellt.

Für Wertpapiere aus der Branche “Internet Content & Information” wird im Schnitt eine jährliche Rendite von 1.93 Prozent erwartet. Auch in diesem Bereich schneidet Alphabet aktuell mit einem Plus von 1.93 Prozent gut ab.

Auf lange Sicht ist die Alphabet-Aktie aufgrund des starken Unternehmenshintergrunds und der kontinuierlichen Innovationen im Bereich der Internetdienstleistungen weiterhin eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.

Verkaufssignal im RSI-Indikator für Alphabet-Aktien

Der Relative-Stärke-Index...