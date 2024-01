Alphabet Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt etwa 3,32% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Kursziel

Am 04.01.2024 verzeichnete die Aktie von Alphabet Inc. C einen Rückgang von 0,27%. Das Kursziel von Alphabet Inc. C liegt bei 124,16 EUR. Das Guru-Rating von Alphabet Inc. C bleibt unverändert bei 4,42.

Analyse der Kursentwicklung

