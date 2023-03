Alphabet Aktie: Das Imperium schlägt zurück!

Keine guten Zeiten für google. 15% Minus in nur 6 Monaten. Es gibt derzeit Bedenken, dass die aufkommenden künstlichen Intelligenz (KI)-Anwendungen, wie etwa ChatGPT von OpenAI und Microsofts Bing, eine Bedrohung für Alphabets dominante Marktstellung darstellen könnten. Dennoch sind diese Befürchtungen wahrscheinlich übertrieben. Denn google will antworten. Google hat kürzlich Testern Zugang zu einer generativen Künstlichen Intelligenz (KI) gewährt, die dem von OpenAI entwickelten ChatGPT ähnelt. Die neue Technologie zielt darauf ab, menschenähnliche Texte zu erstellen und könnte in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Kundensupport, E-Mail-Kommunikation und Content-Erstellung eingesetzt werden.

Google hat seinen Testern Zugang zu einer Beta-Version der KI gegeben, um sie auf Herz und Nieren zu prüfen und Feedback für...