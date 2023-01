Alphabet-Aktie: Herabgesetzte Kursziele sind die Regel! 

Dieser Tage hat sich Raymond James zu Wort gemeldet und die Alphabet-Aktie mit einem Kauf-Rating versehen. Der Zielpreis wird allerdings zur Unterseite korrigiert. Zuvor sahen die Experten einen fairen Wert von 120 $ gegeben. Jetzt wird dieser auf 116 $ zur Unterseite angepasst. Der Trend besteht bereits seit Mai 2022 dieses Jahres. Das mittlere Kursziel lag dort noch bei 165 $. Inzwischen ist es bei 125 $ angekommen. Alles in allem bleiben die Experten weiterhin optimistisch und geben Kaufempfehlungen aus, jedoch wird das Preisziel immer weiter zur Unterseite herabgesetzt.

Chance auf nachhaltige Bodenbildung!

Aus charttechnischer Sicht heraus besteht die große Chance, dass ich in der Zone von etwa 85 $ ein Boden bilden kann. Dort sind nun bereits zwei prägnante Tiefpunkte entstanden. Auf der Oberseite ist es inzwischen wichtig, dass die Bullen weiterhin Gas geben und die harte Widerstandsmarke von etwa 103 $ für sich erobern. Wird diese Marke per Tagesschlusskurs überschritten, so bestehen gute Chancen, dass es zunächst zum nächsthöheren Widerstand von etwa 120 $ aufwärtsgehen kann.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Alphabet-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

