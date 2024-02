Alphabet Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Alphabet ist derzeit überaus positiv, wie aus Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Alphabet-Aktie jeweils eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 64,04 Punkten, was auf ein weder überkauftes noch überverkauftes Wertpapier hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50,42, was ebenfalls auf Neutralität hinweist.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 129,26 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 141,16 USD weicht somit um +9,21 Prozent ab und wird daher positiv bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 139,26 USD, was einer Abweichung von +1,36 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Langzeitstimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative-Stärke-Index, die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild insgesamt positiv für die Alphabet-Aktie ausfallen.

