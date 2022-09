Alphabet-Aktie: „Google Maps“ hilft beim Spritsparen!

In Zeiten hoher Treibstoffpreise wollen immer mehr Autofahrer so spritsparend wie möglich von A nach B kommen. Jetzt hat der US-Techkonzern Alphabet hierzu eine Lösung vorgestellt. Im Mittelpunkt: „Google Maps“. Alphabet: neue Routenfunktion für „Google Maps“ Wie der Google-Mutterkonzern kürzlich bekannt gab, habe man in Deutschland eine neue Funktion für den Karten- und Navigationsdienst freigeschaltet. Damit soll eine umweltfreundliche Routenplanung… Hier weiterlesen