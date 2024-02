Alphabet Aktie: Füße still halten!

Die Analysten bewerten die Alphabet-Aktie langfristig gesehen als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 7 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 133,2 USD, was einem Rückgang von -5,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 141,16 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Bewertung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder hauptsächlich positive noch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung des Titels führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Alphabet liegt derzeit bei 64,04 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,42 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Alphabet-Aktie von ihrem 200-Tage-Durchschnitt um +9,21 Prozent ab, was auf eine positive Bewertung hinweist. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch nur eine Abweichung von +1,36 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik-Perspektive.

