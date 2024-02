Alphabet Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die langfristige Meinung von Analysten zur Alphabet-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird, mit 3 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates zu Alphabet im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 136,5 USD, was zu einer erwarteten Performance von -0,78 Prozent führen würde, da die Aktie derzeit 137,57 USD kostet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" von Seiten der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alphabet-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 76, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 58,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,98 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -3,33 Prozent und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alphabet zeigen in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. In den sozialen Medien wurde eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit hin, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Alphabet für diesen Aspekt also eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Alphabet-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.

