Alphabet Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Meinung um -4,20% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.12.2023 verzeichnete die Aktie von Alphabet Inc. C eine Kursentwicklung von -0,11%. Damit summiert sich die Performance der vergangenen fünf Handelstage auf -0,37%. Die Marktsituation wird daher als relativ neutral eingeschätzt.

Kursziel und Guru-Rating

