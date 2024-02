Alphabet Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Tool aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7-Tage-RSI für Alphabet, der derzeit bei 64,12 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Alphabet derzeit als "neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 47,31 zeigt an, dass Alphabet kein überkauftes oder überverkauftes Signal sendet. Insgesamt wird die Aktie also als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Alphabet untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Alphabet-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert bei 131,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 144,09 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +9,18 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,48 Prozent). Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall eine "neutral" Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Alphabet als "gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 3 die Aktie als "gut" und keine als "neutral" oder "schlecht" bewertet haben. Derzeit erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 136,5 USD, was einer Erwartung von -5,27 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "neutral" Bewertung vergeben.

