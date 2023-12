Alpha and Omega Semiconductor im Check!

Die Analyse der Aktienkurse von Alpha & Omega Semiconductor erfolgte durch unsere Analysten, wobei sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt wurden. Nach Auswertung von Kommentaren in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Stimmung neutral ist. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Alpha & Omega Semiconductor aufgegriffen, was zu der Einstufung "Neutral" für die Aktie führte.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung von 2,24 % eine Rendite von 0 % auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Alpha & Omega Semiconductor-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine abweichende Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Alpha & Omega Semiconductor im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,89 % erzielt, was 26,35 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3,86 %, wobei Alpha & Omega Semiconductor aktuell 31,75 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.