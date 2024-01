Alpha and Omega Semiconductor Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit wird dieser Indikator erstellt und ist weit verbreitet in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir betrachten Alpha & Omega Semiconductor anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 27,94 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,67, dass Alpha & Omega Semiconductor überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Alpha & Omega Semiconductor einmal mit "Gut", einmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 45,82 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 38 USD festgelegt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Dividendenausschüttung von Alpha & Omega Semiconductor liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Alpha & Omega Semiconductor veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen gab es jedoch vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.