Alpha and Omega Semiconductor Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die langfristige Meinung von Analysten zu der Alpha & Omega Semiconductor-Aktie ist insgesamt positiv. Es gibt eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral, und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 42 USD, was einer potenziellen Performance von 82,69 Prozent entspricht. Aktuell wird die Aktie für 22,99 USD gehandelt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Alpha & Omega Semiconductor als überbewertet eingestuft, da das KGV von 74,69 insgesamt 2 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 72,88 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist derzeit neutral, wobei kürzlich vermehrt positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet das Unternehmen schlechter ab als der Durchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", da die Dividendenrendite bei 0 % liegt und somit um 2,03 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.