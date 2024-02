Alpha and Omega Semiconductor Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Alpha & Omega Semiconductor von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher eine positive Bewertung zu.

In technischer Hinsicht ergibt sich für die Alpha & Omega Semiconductor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 27,56 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,97 USD, was einem Unterschied von -16,65 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 25,46 USD liegt der letzte Schlusskurs mit -9,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis negativ bewertet.

Nach Einschätzung der Analysten wird die Aktie von Alpha & Omega Semiconductor langfristig positiv bewertet. Von insgesamt 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen gehen die Analysten aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen vor, das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 42 USD festgesetzt, was einer zukünftigen Performance von 82,85 Prozent entspricht.

Die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch negativ ausfällt. Die langfristige Analysteneinschätzung ist gut, während die Dividendenpolitik des Unternehmens schlecht bewertet wird.