Alpha and Omega Semiconductor Aktie: Bloß aufpassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt an, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Alpha & Omega Semiconductor liegt mit einem Wert von 74,69 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell -2 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 73. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Alpha & Omega Semiconductor-Aktie bei 27,36 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 23,32 USD, was einem Unterschied von -14,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 24,84 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,12 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Alpha & Omega Semiconductor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt, was 7,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 9,52 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 14,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Alpha & Omega Semiconductor beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.