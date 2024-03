Alpha Teknova Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Alpha Teknova liegt bei 78,79 und signalisiert damit eine überkaufte Situation. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ein "Neutral" Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alpha Teknova bei 2,48 USD liegt, was einem Abstand von -11,11 Prozent vom GD200 (2,79 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, beträgt 3,06 USD, was einen Abstand von -18,95 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Alpha Teknova war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Alpha Teknova führt.