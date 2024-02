Alpha Teknova Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Alpha Teknova ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Alpha Teknova wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wurde daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Alpha Teknova-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 51,05). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Alpha Teknova.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine deutliche Abweichung im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Alpha Teknova auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.