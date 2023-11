Alpha Tau Medical Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Tau Medical Ltd":

Die Aktie von Alpha Tau Medical wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (9 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 180,37 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 3,21 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Alpha Tau Medical eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Alpha Tau Medical bei 3,21 USD, was einer Entfernung von -8,02 Prozent vom GD200 (3,49 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,34 USD, was einer Kursentwicklung von -3,89 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Alpha Tau Medical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Alpha Tau Medical liegt bei 32,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 52,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Alpha Tau Medical veröffentlicht, und in den vergangenen Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt insbesondere auf positive Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".