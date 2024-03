Alpha Tau Medical Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Tau Medical Ltd":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, die nicht nur von Bankanalysen, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst werden. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage geben. Im Falle der Aktie von Alpha Tau Medical zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität und lässt somit eine "Neutral"-Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung für Alpha Tau Medical ist positiv und entspricht einem "Gut"-Rating. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 2 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 191,1 Prozent steigen, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alpha Tau Medical zeigt, dass sie neutral eingestuft werden kann, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen. Die technische Analyse zeigt auch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs unter dem Trendsignal liegt und eine Abweichung von -15,36 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Alpha Tau Medical ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.