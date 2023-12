Alpha Tau Medical Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Tau Medical Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Für die Alpha Tau Medical-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 91, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 58,82, was darauf hindeutet, dass die Aktie in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie in Bezug auf den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Alpha Tau Medical-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Alpha Tau Medical in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse für diese Aktie hindeutet. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alpha Tau Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,47 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 2,81 USD liegt und somit um -19,02 Prozent abweicht, ergibt sich auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,27 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-14,07 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Alpha Tau Medical-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung bei Alpha Tau Medical. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.