Alpha Tau Medical Aktie: Anleger aufgepasst!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Alpha Tau Medical als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Alpha Tau Medical-Aktie beträgt 52,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 46,62 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier aktuell in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Alpha Tau Medical-Aktie beträgt aktuell 3,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,14 USD deutlich darunter liegt (-10,03 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Alpha Tau Medical somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kürzerfristigen 50-Tage-Durchschnitt (3,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Alpha Tau Medical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat bei der Aktie von Alpha Tau Medical in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Alpha Tau Medical insgesamt als "Schlecht"-Wert einzustufen.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aktie von Alpha Tau Medical abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alpha Tau Medical vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 8,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 170,7 Prozent bedeutet, wenn man den letzten Schlusskurs (3,14 USD) zugrunde legt. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab, und somit erhält Alpha Tau Medical insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.