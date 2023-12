Alpha Professional Holdings Aktie: Das war abzusehen!

Die Alpha Professional-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysen. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die technische Analyse liegt der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index ergibt für die Alpha Professional-Aktie Werte, die ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führen. Der RSI7 liegt bei 100 und der RSI25 bei 80,36, was auf eine ungünstige Entwicklung hinweist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Alpha Professional in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.