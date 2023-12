Alpha Professional Holdings Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Alpha Professional-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,31 HKD, was einen Unterschied von -59,21 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,76 HKD darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,44 HKD liegt mit einem Unterschied von -29,55 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alpha Professional wird neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen stattfanden und auch der Meinungsmarkt sich weder mit positiven noch negativen Themen befasste.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Einstufung. Die Aktivität im Netz war normal und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Alpha Professional-Aktie eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine schlechte Bewertung für die Alpha Professional-Aktie. Die Anleger-Stimmung und die RSI-Analyse deuten auf Neutralität hin, während die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung neutral bewertet werden.