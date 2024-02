Alpha Professional Holdings Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Alpha Professional-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,6 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,285 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -52,5 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,31 HKD, was zu einem Abstand von -8,06 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Alpha Professional-Aktie neutral sind, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie der Alpha Professional in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Alpha Professional-Aktie.