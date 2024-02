Alpha Pro Tech Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Alpha Pro Tech wird der 7-Tage-RSI auf 30,3 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 52,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Alpha Pro Tech erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,49 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt die Aktie um 223,23 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 403,85 Prozent, wobei Alpha Pro Tech um 384,36 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Alpha Pro Tech. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominieren in den letzten Tagen eher negative Themen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 4,38 USD festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt jedoch mit 5,18 USD um 18,26 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,16 USD wird ein "Neutral"-Signal festgestellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Alpha Pro Tech kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alpha Pro Tech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alpha Pro Tech-Analyse.

Alpha Pro Tech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...