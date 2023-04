Alpha Pro Tech Aktie: Negative Entwicklungen lassen Anleger zögern

In den letzten drei Monaten hat Alpha Pro Tech insgesamt 0 Bewertungen von Analysten erhalten. Dabei lag die durchschnittliche Beurteilung des Wertpapiers bei “Gut”, aufgeteilt in 0 “Gut”-, 0 “Neutral”- und 0 “Schlecht”-Meinungen. Jedoch kommen aktuellere Berichte zu einem anderen Ergebnis: Im vergangenen Monat wurde das Alpha Pro Tech-Wertpapier im Durchschnitt mit “Gut” bewertet (0 “Gut”, 0 “Neutral”, 0 “Schlecht”).

liegt das Potenzial für einen Anstieg des Wertpapiers bei 352,70 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von

3,70 USD) gemäß der Meinung der Analysten. So wird eine Empfehlung zum Kauf bei einem Preis von 16,75 USD ausgesprochen.

Analyse der Kursentwicklung bei Alpha Pro Tech: Gründe und Ausblick

Die Alpha Pro Tech-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses negativ bewertet. Der GD200...