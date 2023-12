Alpha Partners Technology Merger im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Partners Technology Merger Corp":

Die technische Analyse der Alpha Merger-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,46 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,67 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau (+2,01 Prozent). Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (10,64 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,28 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alpha Merger liegt bei 44,44, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 40, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Alpha Merger-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit positiven Themen rund um Alpha Merger. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt kann die Alpha Merger-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" bis "Gut" bewertet werden.