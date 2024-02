Alpha Metaverse Techn. A Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Diskussionen über Alphagen Intelligence in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei insgesamt positive Meinungen. Auch die Kommentare in den vergangenen Tagen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen derzeit als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Alphagen Intelligence unserer Meinung nach in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Alphagen Intelligence, derzeit bei 0,045 CAD, um 43,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -55 Prozent liegt. Somit bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Alphagen Intelligence konnten wir eine mittlere Diskussionsintensität feststellen und ordnen diesem Signal daher die Bewertung "Neutral" zu. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Alphagen Intelligence als neutral einzustufen. Der RSI7 liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 88 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.